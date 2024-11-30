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Сегодня, 10:00

Кордоба: «Хотел бы я встретиться со «Спартаком» в Кубке? Мне абсолютно все равно на них»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от жеребьевки FONBET Кубка России.

«Хотел бы я встретиться со «Спартаком» в Кубке? Мне абсолютно все равно на «Спартак». Я игрок «Краснодара» и буду делать все возможное, чтобы моя команда побеждала. А все остальное меня никак не волнует. Все матчи очень важны для нас и особенны. Не играет роли, «Спартак» это или, например, «Химки». Будем готовиться к предстоящей игре, вне зависимости от того, кто будет соперником. У «Спартака» очень сильный состав, но будем подходить к матчу с ними, как и к любому другому, если конечно нам придется встретиться», — сказал Кордоба «СЭ».

Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 Пути регионов Кубка России пройдет 30 ноября.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
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Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
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19:30
Динамо
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Динамо Мх
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Динамо
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3 Химки 6 5-16 5
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30.07
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Локомотив
Ростов
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31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
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4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
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2 Рубин 6 7-4 9
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4 Факел 6 2-10 3
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30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
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Зенит
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Спартак
Динамо
3
0
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Ахмат
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1
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Краснодар
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1
0
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Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
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Ростов
Химки
3
1
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
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Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
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Оренбург
Ростов
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
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5
1
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4
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0
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