Дзюба о спорном голе в матче «Акрона» с ЦСКА: «Цирк или аут?»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил недовольство засчитанным голом ЦСКА в матче против тольяттинцев в 6-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра проходила 21 октября и завершилась победой ЦСКА — 3:2. В эпизоде с первым голом армейцев полузащитник ЦСКА Матия Попович, отдавая передачу, находился на границе поля. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей

«Цирк или аут?» — написал Дзюба в соцсетях, приложив скриншот эпизода.

ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.

«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.