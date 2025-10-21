Дзюба о спорном голе в матче «Акрона» с ЦСКА: «Цирк или аут?»

21 октября, 22:43
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил недовольство засчитанным голом ЦСКА в матче против тольяттинцев в 6-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра проходила 21 октября и завершилась победой ЦСКА — 3:2. В эпизоде с первым голом армейцев полузащитник ЦСКА Матия Попович, отдавая передачу, находился на границе поля. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей
«Цирк или аут?» — написал Дзюба в соцсетях, приложив скриншот эпизода.
ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.
«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
bandradio
Цирк - это два левейших пенальти!
22.10.2025
Андрей Какурин
А в студии что-нибудь решают? И там есть спецы? Забавно.
22.10.2025
Андрей Какурин
Гол-джурачок. Так пишется.
22.10.2025
Gavr49
нет такой установки
22.10.2025
Saiga-спринтер
Где ты увидел в студии Матч-ТВ якобы "профессионалов". Там сплошь дилетантики недоученные торчат с платочками в кармашках, и несут свою псевдо-футбольную ахинейку. Аля нарцисный Андрюша или Ловча ...
22.10.2025
Saiga-спринтер
Го.дон дилетантик - даже такие дундучки массовочные должнв бы знать, что не бывает неких якобы "аутов" на лицевой линии футбольного поля. Но таким это знать не дано.
22.10.2025
Saiga-спринтер
Дзюбиньо - дрочь .. или Азмун?
22.10.2025
Симон Вирсаладзе
Подрочи и узбагойся
22.10.2025
gyn
цирк - это такие пенали
22.10.2025
oiv1vio
Причём тут "завтра"? Просто выражают своё мнение профессионалы. И если критика будет массовой, то могут и пересмотреть.
22.10.2025
maxbeast
А, ну раз в студии самого Матча, то да, конечно, завтра же пересмотрят)))
22.10.2025
oiv1vio
В студии "Матча" уже сказали, что нужно пересмотреть такие правила.
21.10.2025
Gordon
Про аут непонятно, так как проекция нужна, а с этой камеры не показали. Что ло пеналей, то ошибка - это второй. Первый - тоже, но проблема в том, что в этом сезоне за подобное уже назначали - и не раз.
21.10.2025
Gordon
О, Вадиконаташа явилось со своими беспощадными минусами, давно не было )))
21.10.2025
oiv1vio
Судья сегодня ошибся с этим аутом и с назначеним первого пенальти.
21.10.2025
Gordon
Один.
21.10.2025
Gordon
Дзюба. Просто Дзюба.
21.10.2025
yarkvasu2013
А два левых результативных пеналя не замечаем?
21.10.2025
Неприкрытый Писярев
Правая рука или прошмандовка орзул в тачке?
21.10.2025
Красно синий
Это гол,дурачок.
21.10.2025
Sergey Sparker
Цирк или самоудовлетворение, Дзюба?
21.10.2025