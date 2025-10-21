Видео
21 октября, 22:43

Дзюба о спорном голе в матче «Акрона» с ЦСКА: «Цирк или аут?»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил недовольство засчитанным голом ЦСКА в матче против тольяттинцев в 6-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра проходила 21 октября и завершилась победой ЦСКА — 3:2. В эпизоде с первым голом армейцев полузащитник ЦСКА Матия Попович, отдавая передачу, находился на границе поля. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей

«Цирк или аут?» — написал Дзюба в соцсетях, приложив скриншот эпизода.

ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.

«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

21

  • bandradio

    Цирк - это два левейших пенальти!

    22.10.2025

  • Андрей Какурин

    А в студии что-нибудь решают? И там есть спецы? Забавно.

    22.10.2025

  • Андрей Какурин

    Гол-джурачок. Так пишется.

    22.10.2025

  • Gavr49

    нет такой установки

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Где ты увидел в студии Матч-ТВ якобы "профессионалов". Там сплошь дилетантики недоученные торчат с платочками в кармашках, и несут свою псевдо-футбольную ахинейку. Аля нарцисный Андрюша или Ловча ...

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Го.дон дилетантик - даже такие дундучки массовочные должнв бы знать, что не бывает неких якобы "аутов" на лицевой линии футбольного поля. Но таким это знать не дано.

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дзюбиньо - дрочь .. или Азмун?

    22.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Подрочи и узбагойся

    22.10.2025

  • gyn

    цирк - это такие пенали

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Причём тут "завтра"? Просто выражают своё мнение профессионалы. И если критика будет массовой, то могут и пересмотреть.

    22.10.2025

  • maxbeast

    А, ну раз в студии самого Матча, то да, конечно, завтра же пересмотрят)))

    22.10.2025

  • oiv1vio

    В студии "Матча" уже сказали, что нужно пересмотреть такие правила.

    21.10.2025

  • Gordon

    Про аут непонятно, так как проекция нужна, а с этой камеры не показали. Что ло пеналей, то ошибка - это второй. Первый - тоже, но проблема в том, что в этом сезоне за подобное уже назначали - и не раз.

    21.10.2025

  • Gordon

    О, Вадиконаташа явилось со своими беспощадными минусами, давно не было )))

    21.10.2025

  • oiv1vio

    Судья сегодня ошибся с этим аутом и с назначеним первого пенальти.

    21.10.2025

  • Gordon

    Один.

    21.10.2025

  • Gordon

    Дзюба. Просто Дзюба.

    21.10.2025

  • yarkvasu2013

    А два левых результативных пеналя не замечаем?

    21.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Правая рука или прошмандовка орзул в тачке?

    21.10.2025

  • Красно синий

    Это гол,дурачок.

    21.10.2025

  • Sergey Sparker

    Цирк или самоудовлетворение, Дзюба?

    21.10.2025

