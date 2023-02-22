Дзюба о матчах сборной: «Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России подвел итоги игры.

— Очень хотелось играть в футбол.

— Буду играть на команду. Всегда командам необходимы возрастные.

— Сборная возможно сыграет с Ираком и Ираном.

— Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит.

Единственный гол в матче FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. Команда Валерия Карпина пропустила «стыки» за право попасть на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.