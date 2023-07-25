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Сегодня, 20:42

Дзюба обратился к журналистам после победы «Локомотива» над «Уралом»: «Банда Гарри Поттеров, пока!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обратился к журналистам после победы над «Уралом» (2:1) в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Банда Гарри Поттеров, пока!» — заявил Дзюба.

В игре с «Уралом» форвард вышел на замену вместо Вильсона Изидора на 60-й минуте. Во время появления Дзюбы на поле болельщики его освистали.

Во втором туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде против «Рубина». Матч пройдет 8 августа и начнется в 18.30 по московскому времени.

Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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