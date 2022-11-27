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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от кубкового матча с «Зенитом» (0:0, пенальти 2:4).
Кроме того, эксперт рассказал, какая драка была более мощной — в Санкт-Петербурге или в 2004 году в Раменском в игре «Сатурн» — ЦСКА, участником которой он был.
— От матча ждал большего, — приводит «РБ Спорт» слова Мора. — У команд ничего толком не получилось. От «Зенита» ожидал гораздо лучшей игры. «Спартак» устраивала ничья, чтобы выйти с первого места. Массовая драка в конце — это нервы. В конце всех болельщиков повеселили. Если бы не эта драка, нечего было бы вспомнить.
— Какая драка получилась лучше — в Раменском или сегодня?
— В Раменском все было мощнее, яростнее. Тут даже без вариантов.
— Как оцените удар Николсона?
— Корпус немного не положил. Думаю, после этой драки ни у кого не будет ссадин и ушибов.
— Соболев влетел очень агрессивно.
— Где-то он резковато пошел, был на нервах даже в первом тайме. Зря он полез туда, потому что сейчас получит длительную дисквалификацию, «Спартак» дальше будет сложно. Обеим командам будет тяжело в кубке, так как удалили ведущих футболистов.
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