Эдуард Мор: «Драка в Раменском была намного мощнее и яростнее, чем в матче «Зенит» — «Спартак»»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от кубкового матча с «Зенитом» (0:0, пенальти 2:4).

Кроме того, эксперт рассказал, какая драка была более мощной — в Санкт-Петербурге или в 2004 году в Раменском в игре «Сатурн» — ЦСКА, участником которой он был.

— От матча ждал большего, — приводит «РБ Спорт» слова Мора. — У команд ничего толком не получилось. От «Зенита» ожидал гораздо лучшей игры. «Спартак» устраивала ничья, чтобы выйти с первого места. Массовая драка в конце — это нервы. В конце всех болельщиков повеселили. Если бы не эта драка, нечего было бы вспомнить.

— Какая драка получилась лучше — в Раменском или сегодня?

— В Раменском все было мощнее, яростнее. Тут даже без вариантов.

— Как оцените удар Николсона?

— Корпус немного не положил. Думаю, после этой драки ни у кого не будет ссадин и ушибов.

— Соболев влетел очень агрессивно.

— Где-то он резковато пошел, был на нервах даже в первом тайме. Зря он полез туда, потому что сейчас получит длительную дисквалификацию, «Спартак» дальше будет сложно. Обеим командам будет тяжело в кубке, так как удалили ведущих футболистов.