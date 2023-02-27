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Кубок России

Сегодня, 16:28

Эдуард Мор: «Думаю, Промесу надо больше игрового времени давать, чтобы он набирал форму»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями в преддверии предстоящего матча красно-белых против «Локомотива» в рамках ответного четвертьфинала FONBET Кубка России.

«У «Спартака», безусловно, есть преимущество в ответном матче, в этом нет никаких сомнений. Во-первых, команда просто лучше готова на данный момент, во-вторых — играет дома, в третьих, — счет в пользу «Спартака». Все это довольно весомо. Д

умаю, «Спартак» ничего менять не будет, потому что у команды в принципе все получалось, особенно в первом тайме: был прессинг, ничего не давали сделать «Локомотиву», могли забивать еще больше. Единственное, я думаю, надо больше игрового времени давать Промесу, чтобы он набирал форму», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-promesu-v-otvetnom-matche-s-loko-mozhno-dat-bol-she-igrovogo-vremeni/
Квинси Промес
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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