Ефремов уверен, что матч «Волга» — «Зенит» соберет полный стадион

Полузащитник ульяновской «Волги» Дмитрий Ефремов, выступавший ранее за ЦСКА, «Урал», «Оренбург», «Крылья Советов», чешский «Слован», рассказал, в каких условиях пройдет матч FONBET Кубока России с «Зенитом».

«Я надеюсь, снега там не будет. А то еще матч отменят. Полный стадион соберется, даже за стадионом будут люди стоять. Многие же не видели вживую, как играет «Зенит». Этот матч очень статусный. Люди будут поддерживать нашу команду, но и болельщики «Зенита», думаю, приедут. Наверное, организаторы придумают какой-то интересный перформанс. Это, конечно, будет не то, к чему привыкли на стадионах «Зенита» и «Спартака». Но что-то интересное увидим. Есть, конечно, такие места, какие-то лазейки, щелочки на стадионе. Хотя, с учетом того, что приедет «Зенит» и ажиотаж большой, думаю, контроль ужесточат. Главное, чтобы был полный стадион и не так холодно было сидеть людям. На хоккее с мячом всегда наливали. Мой папа болел за местную команду и рассказывал, что на стадионе там можно выпить, закусить, согреться. На футболе не знаю как. Но и на футболе люди умудряются нажраться», — приводит слова Ефремова «РБ Спорт».

На пути к четвертьфиналу Кубка России «Волга», ведущая борьбу за выживание в Первой лиге, обыграла «Рубин», «Нефтехимик» и «Кубань» с одинаковым счетом 2:1. В матче против нижнекамской команды Дмитрий Ефремов забил оба мяча.