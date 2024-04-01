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Сегодня, 15:14

Егор Титов: «Если «Спартак» вылетит в Кубке, то однозначно сезон будет не самым лучшим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, что красно-белые в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют против «Зенита».

«В Кубке попался непростой соперник — «Зенит». Есть два матча. Можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на «Лукойл Арене» 3 апреля. Ответная игра пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings.ru
Егор Титов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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