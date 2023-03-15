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Сегодня, 15:00

Егор Титов: «Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже! Судьи тоже люди»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился своим мнением о матче красно-белых с «Уралом» (1:1) в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Уралом»?

— Да я бы так не сказал. Мне кажется, в недавнем матче РПЛ (2:2) красно-белые были все-таки ближе к победе, чем вчера. Причем тогда болельщиков на трибунах было меньше, чем теперь. Парадокс, да? Радует, что зритель, когда нет ограничений, пришел на трибуны и проголосовал ногами за любимую команду. Спасибо болельщикам!

— Значит, ничья закономерна?

— В принципе у Промеса был хороший момент в концовке, но здорово сыграл Помазун. При этом не стоит забывать и про великолепное спасение Максименко после удара Юшина. Так что в этом плане наблюдается относительный паритет. Вратари были на высоте.

— Но как быть тогда с эпизодом в первом тайме, когда игрок «Урала» в своей штрафной попал рукой в лицо Мартинсу? Это не пенальти?

— Не стал бы заострять на этом внимание. Такие эпизоды будут постоянно. Уже, честно говоря, наблюдается какой-то перебор с этими остановками, паузами. Зрители ждут, что же постановит ВАР, какое решение через несколько минут примет арбитр. Мне эти прерывания уже немного надоели. Раз Карасев решил, что ничего не было, ну что ж теперь поделать. Пусть игра продолжается. Не надо все время ждать, что кто-то поможет. Я к таким моментам отношусь спокойно. Как будет, так и будет.

— Но у вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

— Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

— Например?

— Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с Соболевым, который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки. Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему.

Сергей Карасев. «Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже!» Интервью Егора Титова
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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