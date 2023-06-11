Егоров заявил, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Краснодара»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота «Краснодара» в Суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1, по пен. — 5:6).

«Ну как там фола не было? Человек пытается сыграть в мяч. Мяч он задевает? Нет. Он ставит преграду ноге футболисту ЦСКА. Да, тот подыгрывает. Но вопрос-то в другом. Для меня это пенальти. Без судьи в футбол сыграть мы не сможем. Ругаем мы их, не ругаем. Кто там что городит... Во-первых, в правилах написано: «По мнению судьи». Сегодня судит Владислав Безбородов, поэтому я думаю, будет все хорошо», — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».

Арбитр Владислав Безбородов поставил 11-метровый после фола Олакунле Олусегуна на Константине Кучаеве. После назначения пенальти главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич спросил с судьей по поводу фола. Федор Чалов реализовал пенальти и на 32-й минуте вывел армейцев вперед (1:0).