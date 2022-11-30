Экс-администратор «Спартака» Хаджи согласился с оценкой Салиховой инцидента в матче с «Зенитом»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на слова супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой о драке в матче Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

Он отметил, что-то, что произошло в этой встречи было полным безобразием и призвал рассмотреть вариант уголовной ответственности.

«Я абсолютно согласен с оценкой Заремы. Это была провокация. Там сразу было видно, что придурошный нападающий начал бить. Какие тут разговоры могут быть? Там видно, что игроки «Зенита» все спровоцировали. Кто полез в драку первый?! Все видно на съемке. Игрок «Зенита» носом начал щелкать, а наш заступился. По сути, начал драку бразилец «Зенита», — цитирует Хаджи Sport24.

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.