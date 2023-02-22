Экс-арбитр ФИФА считает, что Безбородов правильно отменил гол «Локо» в ворота «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

На 82-й минуте встречи арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот красно-белых.

«Согласен с решением Безбородова. Если бы игрок находился в «пассивном» офсайде — гол бы не отменили. Но поскольку он находился в офсайде, это было очевидно, он из пассивного положения вступил в борьбу с защитником. И его пассивное положение превратилось в активное. Вследствие чего защитник не успевает вступить в борьбу с игроком, который забил гол. Правильное решение — вне игры, гол отменить!» — сказал Николаев в разговоре с корреспонденткой «СЭ» Дарьей Алексеевой.

Единственный гол в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев.