26 ноября, 18:55
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Сочи» в матче Кубка России (2:1).
«Мне понравилась игра армейцев! Движение было хорошее, оборона стабильная. Чувствуется, что ребята сыгранные, приятно на них смотреть! По делу победили. Закончили на хорошей ноте. Теперь уйдут в отпуск, где будут делать выводы. Очков в РПЛ много потеряли, играли неудачно, были замены неудачные», — сказал Пономарев «СЭ».
ЦСКА по итогам групповой стадии занял второе место в группе D с 13 очками. Первым стал «Урал», который обыграл «Торпедо» (2:1) в последнем туре и набрал 14 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.
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Основные источники исследования