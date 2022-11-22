Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

22 ноября, 17:43

Пономарев — о поражении ЦСКА от «Урала»: «Начали за здравие...»

Ветеран ЦСКА Пономарев прокомментировал поражение армейцев в матче Кубка России от «Урала»
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче Кубка России от «Урала» (0:0, по пенальти 4:5).

«Ну зимой играть... Там же мороз, елки-палки: поле холодное, скользкое, противно играть, это не футбол. Это все Фурсенко нам устроил. Если говорить по игре, то у ЦСКА давно идет регресс, трудно им играть без нападающих: ни Чалов не тянет, ни Заболотный. Полузащита тоже сломалась. Думали, что взяли хороших игроков, а легионеры сдулись. Поняли, наверное, что здесь можно и дурака повалять, все равно такие же деньги получать будут, снизили требования к себе. Много причин сегодняшнего поражения, армейцам нужно снова ловить свою игру. Вроде и борются, но чего-то не хватает: может, мастерства, тактического мышления. Как говорится, начали за здравие, а закончили...» — сказал Пономарев «СЭ».

«Урал», набрав 11 очков, возглавил группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»
«Локо» плох и с Галактионовым: пропустил на 15-й секунде и эпично влетел «Краснодару»
Агент защитника «Спартака» Чернова рассказал о его состоянии
Игра 18-летнего Пиняева — чистый драйв. Он не просто так побил рекорд сборной России
Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»
«Локомотив» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Галактионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Урал» в серии пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России

Федотов: «В серии пенальти вратарь «Урала» вытащил тогда, когда мы уже перехватили инициативу»