Радченко назвал фаворита в финале FONBET Кубка России

Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко назвал фаворита в финале FONBET Кубке России. В решающем матче сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

«В финальных матчах нет фаворита. Может, у кого-то и есть небольшое преимущество, но шансы 50 на 50 у ЦСКА и «Краснодара». Сказал бы, есть небольшой перевес в сторону армейцев, потому что они играют дома, в Москве. Но и у «Краснодара» очень хорошие шансы взять кубок России. Думаю, они будут очень мотивированы», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч состоится 11 июня и начнется в 17.00 мск.