Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:43

Мостовой не видит фаворита в предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком»: «Будем много борьбы»

Мостовой не видит фаворита в предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Мы видели «Спартак» на зимнем турнире. У них все идет нормально. Все довольны и счастливы. Так всегда, когда результат хороший. «Локомотив» мы не видели. Они сделали хорошие приобретения. Думаю, что и атмосфера поменялась. «Локомотиву» нечего терять и их не будут ругать, если они проиграют. Всегда есть отговорка, что еще не успели чего-то сделать. Первая игра всегда эмоциональная. Будем много борьбы. Не вижу фаворита. «Локомотив» тоже готовился и должен выглядеть великолепно в физическом плане», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч пройдет 22 февраля, в воскресенье. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России
Силкин не считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России
Зарема — о матче «Спартака» в феврале: «Может, игры Кубка России перенести на лето?»
Анзор Кавазашвили: «Надеюсь, что «Спартак» дойдет до финала Кубка России и победит любого соперника»
Колыванов — о матче «Динамо» — «Крылья Советов»: «Жду как можно больше голов и красивой игры»
Валерий Новиков считает, что ЦСКА будет бороться за призовые места в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин не считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России

Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России