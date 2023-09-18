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Сегодня, 18:29

Экс-игрок «Амкала» Маврин оценил шансы 2DROTS в противостоянии с «Химками»

Алина Савинова
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Медийный футболист Василий Маврин поделился мыслями в преддверии матча между 2DROTS и «Химками» в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Во-первых, «дроты» уже прыгнули выше головы и психологически, думаю, уже немного выдохнули, так как прошли слишком далеко. С другой стороны, тяжелый график медийной лиги, который не позволяет им расслабляться. То есть они тратят много энергии дополнительно. Ну и плюс команда первой лиги, какая бы она суперплохая или хорошая ни была, она будет держать статус. Тем более это «Химки». Думаю, будет победа «Химок», причем со счетом с разницей в два мяча», — цитирует Маврина «Газета.Ru».

4 сентября 2DROTS одержали победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0). Игра проходила на плавающей платформе на берегу Баренцева моря.

Матчи 4-го раунда состоятся в период с 26 по 28 сентября.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/18/21312422.shtml?updated
Футбол
РПЛ
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ФК Химки
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