Семшов — о кубковой игре «Зенит» — ЦСКА: «Унылый матч»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением об ответном матче «Зенит» — ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых (0:0, 5:4 по пенальти).

«Тяжелые впечатления от матча, потому что команды создали по одному голевому моменту, — цитирует Семшова «РБ Спорт». — Насколько я понял, ЦСКА не попал в створ ворот. Унылый матч, который напоминал игру в чемпионате. Может, было давление из-за выхода в финал. «Зениту» больше повезло в серии пенальти».

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.