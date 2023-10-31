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Кубок России

Сегодня, 17:02

Экс-игрок «Динамо» Терехин считает, что Тюкавин забьет «Пари НН»: «Почувствует уверенность»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Пари НН» в 6-м туре групповой стадии FONBET Кубка России.

«Марцел Личка точно будет применять ротацию, будут играть другие ребята, хотя не думаю, что много. И считаю, что это правильно — молодым надо доверять, и где как не в Кубке это делать. По составу «Динамо» сильнее «Пари НН», обойма у них хорошая, и они обязаны выигрывать. Главное — правильно настроиться. Хоть у «Нижнего» уже нет шансов пройти в плей-офф, но они точно дадут динамовцам бой. Для Сергея Юрана все матчи принципиальные, и он не делит игры на важные и неважные, поэтому его команда всегда со всеми бьется», — сказал Терехин «СЭ».

Экс-игрок бело-голубых также высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Интересно будет посмотреть на Костю Тюкавина после того, как он прервал свою безголевую серию. Может, сейчас он почувствует уверенность и начнет чаще забивать. Пока все равно он еще не до конца себя показывает.
Игра с «Уралом» была рваная, не было целостности, все на тоненького. Видно, что у «Динамо» сильный подбор футболистов, но четкой командной игры пока не вырисовывается. Надо побеждать, набираться уверенности, и тогда у Лички будет время усовершенствовать игру», — добавил Терехин.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 2 ноября 2023 года на стадионе «ВТБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Тюкавин
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