Ловчев о кубковом матче «Спартака» и «Зенита»: «Проигрыш не будет трагедией для обеих команд»

Ловчев считает, что «Спартак» и «Зенит» не покажут зрелищной игры в Кубке России

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.

По словам Ловчева, команды вряд ли покажут зрелищный футбол, несмотря на ожидания болельщиков.

«Я даже не могу определить, в каком они состоянии. Как я бы выходил на эту игру... Это же «Зенит», дерби двух столиц! Они [обыграли] нас уже столько раз, лидируют в первенстве! Но этого ничего не будет. Ожидания и настрой болельщиков совершенно не согласуется с тем, что внутри команды. Проигрыш не будет трагедией ни для одних, ни для других», — цитирует Ловчева Legalbet.ru.

Матч группового турнира Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 27 ноября. Начало — в 16.00 мск.