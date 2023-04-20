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Сегодня, 19:25

Озбилиз объяснил, почему «Акрон» прошел «Спартак» в FONBET Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз прокомментировал для «СЭ» поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Для таких клубов, как «Акрон», это самый большой матч в году. Поэтому они давно готовились. Так бывает. Это футбол. Конечно, если бы они сыграли десять раз, возможно, эта победа была бы единственной. Но к таким командам ты готовишься по-другому. Настраиваешься по-другому. Такой получился сюрприз. Это футбол», — сказал Озбилиз «СЭ».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром». На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

Арас Озбилис
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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