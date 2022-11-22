Кузнецов объяснил поражение ЦСКА от «Урала»: «Чемоданное настроение»

22 ноября, 19:12
Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» поражение москвичей от «Урала» (0:0, 4:5 — по пен.) в матче группы D Кубка России.
«Во-первых, были неоптимальные составы, но на это скидку делать нельзя, потому что ЦСКА — это бренд. Всегда говорят, что это лидер российского футбола, но в последнее время это не так. Надо опять доказывать, что ЦСКА — это сила, что они могут обыгрывать любого соперника, независимо от ранга. Здесь уже чемоданные настроения, половина иностранцев не играла, а кто играл, не соответствуют тому уровню, который они должны показывать», — сказал Кузнецов «СЭ».
Кузнецов также оценил игру нападающих и полузащитников армейцев.
«Да, «Урал» 10 игр не проигрывает, набрал темп, сейчас на подъеме, все время играет на победу. Но мы практически не видим в игре Зделара и Мендеса, не видим результативных действий, а они должны задавать тон, должны определять лицо ЦСКА. Если говорить про нападающих, то Чалов еще хоть что-то забивает, один из лидеров бомбардирской гонки, но есть большие претензии к Заболотному и Гайчу. Не знаю, почему так относятся к Кубку, потому что чемпионские амбиции в Кубке никто не снимал с повестки дня», — добавил Кузнецов.
Команда из Екатеринбурга, набрав 11 очков, возглавила группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.
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