Баженов — о матче Кубка России: «Зенит» будет играть максимально заряженно и ответственно»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Давайте рассуждать объективно: «Зенит» — фаворит, пока ничего не изменилось. У петербуржцев особый настрой в матчах против московских команд, в частности, против «Спартака». Они будут играть максимально заряженно и ответственно, им интересны такие игры, где можно проявить себя. «Спартаку» будет непросто. Тактика должна быть грамотная. Может, не стоит лезть с шашками наголо — попробовали уже, не получилось, такой опыт может принести пользу «Спартаку», — цитирует «РБ Спорт» Баженова.

Бывший игрок поделился мнением, может ли смена руководства «Спартака» отразиться на футболистах.

«У игроков своя работа, отдельная от работы клубных сотрудников. Наверху может все, что угодно, твориться, но у тебя, если говорить об игроках, есть «Зенит» или «Урал», любой соперник, надо выходить, играть. Меня никогда не мотивировал приход нового директора в клуб или еще кого-то. Меня мотивировал соперник и желание его победить», — добавил он.

«Спартак» примет «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в четверг, 29 сентября. Игра начнется в 20.30 (мск).

У «Спартака» 6 очков после 2 матчей, у «Зенита» — 3.