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Кубок России

Сегодня, 12:25

Экс-президент ОКР Жуков оценил эпизод с отмененным голом в матче «Локомотив» — «Спартак»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» эпизод с отмененным голом в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

На 82-й минуте встречи арбитр Владислав Безбородов отменил гол Станислава Магкеева.

«Все решает судья. Во всяком случае было вполне внятное объяснение с его стороны, почему он посчитал, что тот игрок, который находился в офсайде, повлиял на ситуацию», — сказал Жуков «СЭ».

Ответный матч пройдет 27 февраля.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Станислав Магкеев
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