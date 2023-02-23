Экс-президент ОКР Жуков оценил эпизод с отмененным голом в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» эпизод с отмененным голом в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

На 82-й минуте встречи арбитр Владислав Безбородов отменил гол Станислава Магкеева.

«Все решает судья. Во всяком случае было вполне внятное объяснение с его стороны, почему он посчитал, что тот игрок, который находился в офсайде, повлиял на ситуацию», — сказал Жуков «СЭ».

Ответный матч пройдет 27 февраля.