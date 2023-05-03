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Кубок России

Сегодня, 21:32

Чанов: «Акинфеев и Помазун подтвердили свое реноме одних из лучших вратарей России»

Чанов отреагировал на игру Акинфеева и Помазуна в матче Кубка России
Галина Глазко
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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу московской команды над «Уралом» (2:1) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Победа ЦСКА по делу. Игра, как и ожидалось, вышла тяжелая, ведь «Урал» команда неуступчивая. Акинфеев и Помазун — два моих воспитанника. Я считаю, что сегодня оба выглядели достойно. Оба выручали. Кажется, что моментов было не так много, но это даже сложнее для вратаря, потому что один ляп может все перевернуть. Доволен игрой обоих, оба подтвердили свое реноме одних из лучших вратарей страны», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась ничьей (1:1). Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-akinfeev-i-pomazun-podtverdili-renome-odnikh-iz-luchshikh-vratarei-strany-248221/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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