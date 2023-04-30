КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:36

Экс-тренер «Зенита» Мельников оценил нынешний формат FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением о нынешнем формате FONBET Кубка России. Он отметил, что пока непонятно, останется ли турнир на следующий сезон.

— Я ближе к концу турнира, кажется разобрался, что к чему. На первых порах вообще мало что понимал, — признался Мельников. — Кто-то проиграл, но не вылетел. Перешел в другую группу. Снова играет. Сейчас, я так понимаю, ЦСКА или «Урал» выходит в Суперфинал. И будет кто-то из них играть с победителем пары «Акрон» — «Краснодар». Так?

— Проигравший в паре ЦСКА — «Урал» сыграет с победителем дуэли «Акрон» — «Краснодар», и дальше уже будет Суперфинал, в котором встретятся лучшие команды Пути РПЛ и Пути регионов. Еще четыре матча впереди.

— Да? Оказывается, вот так? Я думал, все по-другому. Но это уже не кубок. Это турнир, который нужно назвать как-то по другому. Потому что кубок ассоциируется с системой, когда тот, кто проиграл, должен вылететь, а тот, кто выиграл, — пройти дальше. Так всегда было. Ну если это кубок. А этот турнир, который придумали, может, и хороший. Но не похож на кубковый.

Он отметил, что турнир слишком запутанный и посоветовал организаторам упростить его, чтобы он был похож на Кубок.

«Зенит» занял третье место в групповом этапе Кубка России и вышел в плей-офф Пути регионов, где дошел до четвертьфинала, в котором уступил «Динамо» (1:1, пенальти 4:5).

Кубок России
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Мельников считает, что формат Кубка России в этом сезоне очень запутанный
Глава «Акрона» не исключил, что футболисты получат премиальные за выход в финал Кубка России
Мостовой считает, что «Акрон» может победить «Краснодар» в FONBET Кубке России за счет высокой мотивации
Игрок «Акрона» Салтыков рассказал, как забить вратарю команды Волкову
Никита Салтыков: «Надеюсь, сказка «Акрона» закончится в «Лужниках» со счастливым концом!»
Никита Салтыков — о защитниках «Акрона» и «Спартака»: «Не хотел бы никого принизить, но разницы не почувствовал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селихов — о шестиматчевой дисквалификации в Кубке России: «Так много за один пендаль?»