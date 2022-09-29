Эмоции и слова Семака показали перед началом трансляции второго тайма

Эмоции и слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака показали перед началом трансляции второго тайма матча Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:0, второй тайм). Специалист недоволен работой главного судьи встречи Виталия Мешкова.

«Не о футболе разговариваем, а только о судействе. Две игры пропустил, и опять безобразие устраивает», — заявил Семак в эфире.

В ходе первого тайма матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым приняла несколько непонятных решений и допустила несколько ошибок.