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Кубок России

29 сентября, 21:42

Семак — о работе Мешкова после первого тайма: «Опять безобразие устраивает»

Эмоции и слова Семака показали перед началом трансляции второго тайма
Виктория Кравченко

Эмоции и слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака показали перед началом трансляции второго тайма матча Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:0, второй тайм). Специалист недоволен работой главного судьи встречи Виталия Мешкова.

«Не о футболе разговариваем, а только о судействе. Две игры пропустил, и опять безобразие устраивает», — заявил Семак в эфире.

В ходе первого тайма матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым приняла несколько непонятных решений и допустила несколько ошибок.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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6
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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