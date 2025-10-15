«Уфа» в серии пенальти обыграла «Енисей» в Кубке России

«Уфа» на выезде победила «Енисей» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 5:3).

Счет на 7-й минуте открыл форвард хозяев Андрей Окладников. Спустя семь минут уфимцы отыгрались благодаря голу Османа Минатулаева.

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 5:3.

Ранее «Уфа» уступила любительскому «Фанкому» (1:1, пенальти 3:5) в четвертом раунде турнира, но позже КДК РФС присудил «Фанкому» техническое поражение из-за участия футболиста, которому запрещено играть в соревнованиях под эгидой РФС.