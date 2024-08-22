14-летний игрок «Кубани» — об участии в матче КР: «Понимал, что уже вряд ли что-то можно изменить»

Полузащитник академии «Кубани» Эрик Тонян прокомментировал свое выступление в матче второго раунда FONBET Пути регионов Кубка России против «Кубань-Холдинга» (0:5).

«О том, что сыграю на Кубок, узнал примерно за 1,5-2 недели до матча. Руководство клуба объявило нам, что собирает сборную из лучших воспитанников, куда я и попал.

А уже во время матча был достаточно спокоен. Я не переживал за исход игры, потому что понимал, что уже вряд ли можно что-то изменить. Еще отметил бы игру вратаря Ромы Сафонова. Он сыграл очень хорошо», — приводит слова Тоняна Sport24.

В стартовом составе «Кубани» вышел 14-летний вратарь Роман Сафонов, ставший самым юным игроком в истории Кубка России.

В следующем раунде турнира «Кубань-Холдинг» встретится с таганрогским «Форте».