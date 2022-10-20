Ермаков рассказал, как Федотов подбодрил игроков ЦСКА после поражения от «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, как главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поддержал игроков команды после поражения в матче с «Торпедо» (0:1) в Кубке России.

«Последнего паса не хватило в конце, может быть, где-то не получилось острее сыграть в атаке, отдать последний пас и забить. Что сказал Федотов в раздевалке? Он сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед «Оренбургом», — цитирует Ермакова ТАСС.