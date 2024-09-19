Ерохин: «Зениту» важно будет победить «Акрон» независимо от присутствия на поле Дзюбы»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил, предвкушает ли противостояние с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой в следующем туре FONBET Кубка России.

«Об этом матче надо думать больше в турнирном плане. У нас в группе несколько команд борются за первые места. И любая потеря очков чревата проблемами. Поэтому важно будет победить «Акрон» независимо от присутствия на поле Дзюбы. Удивило ли подписание Дзюбой контракта с «Акроном»? Лучше ему задать вопрос, какая мотивация была. В любом случае желаю Артему удачи в «Акроне» и хорошего выступления», — приводят «Известия» слова Ерохина.

Игра между «Зенитом» и «Акроном» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 2 октября и начнется в 21.15 по московскому времени.

36-летний Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, его контракт с тольяттинской командой рассчитан до конца сезона-2024/25.