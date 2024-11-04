Ещенко не сомневается в победе «Спартака» над «Ростовом»: «Естественно, должны разобраться»

Сегодня, 14:47
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча красно-белых против «Ростова» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Естественно, «Спартак» должен с «Ростовом» разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с «Динамо», «Ахмат» их скрутил. «Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше. Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», — сказал Ещенко «СЭ».
Первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 18:30 по московскому времени.
Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.
(Александр Абустин)
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2