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Сегодня, 14:47

Ещенко не сомневается в победе «Спартака» над «Ростовом»: «Естественно, должны разобраться»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча красно-белых против «Ростова» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Естественно, «Спартак» должен с «Ростовом» разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с «Динамо», «Ахмат» их скрутил. «Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше. Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», — сказал Ещенко «СЭ».

Первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.

(Александр Абустин)

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Ростов
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16:00
Химки
Оренбург
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13.08
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Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
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Локомотив
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4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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18:30
Химки
Локомотив
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01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
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Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
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Оренбург
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2 : 0
23.10
19:00
Ростов
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Пари Нижний Новгород
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Краснодар
ЦСКА
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14.08
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
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Краснодар
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17:15
Ахмат
ЦСКА
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Пари Нижний Новгород
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
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18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
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Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
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Ахмат
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22.10
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ЦСКА
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Зенит
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17:15
Акрон
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П 5 : 4
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Факел
Рубин
0 : 2
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Зенит
Рубин
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Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
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П
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Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
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Спартак
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Краснодар
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0
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