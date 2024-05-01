Ещенко о дерби: «Спартаковцы молодцы, но нужно прибавить командного духа»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Думаю, «Динамо» чуть подустали после «Зенита». А «Спартак» много моментов создал, молодцы. Хорошо сыграл Селихов, потащил удар от Смолова. Интересное дерби было, но мне кажется, что динамовцам не хватило эмоций, а у «Спартака» наоборот больше свободы действий было. Молодцы парни, бьются. Тут главное психология, игроки получают удовольствие, выигрывают и забивают. Единственное, чего не хватило — командного духа. Когда футболисты «Динамо» начинали агрессировать, надо было вступаться друг за друга. Я про те моменты, когда Игнатову пару раз наступили на ноги, потом Селихову мяч не очень красиво бросил Карраскаль. В таких эпизодах нужно вступиться за одноклубника», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая

(Александр Абустин)