Ещенко — о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Главное, чтобы не как с ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Сейчас обе команды на подъеме и показывают хорошие результаты, поэтому четкого фаворита назвать сложно. Матч будет интересный, ждем обилия моментов и яркой игры. Главное, чтобы не как с ЦСКА», — сказал Ещенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 мск.

(Денис Сафронов)