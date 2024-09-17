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Сегодня, 23:04

Ещенко считает, что оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева могут быть временными

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита» в адрес нападающего петербуржцев Александра Соболева.

«Думаю, Соболев ожидал, что будет такая реакция. Но он принял решение, и это его выбор. Сможет ли он доказать болельщикам «Зенита», что он свой? Это будет зависеть от него. Если будет забивать и отдавать, почему нет? Конечно, это может быть временным», — сказал Ещенко «СЭ».

Во время первого домашнего матча Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес футболиста. 27-летний форвард стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака».

Александр Соболев
Андрей Ещенко
Футбол
Кубок России
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