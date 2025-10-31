ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»

Судейство
Экспертно-судейская комиссия РФС на заседании 29 октября рассмотрела обращение ЦСКА по моменту матча 6-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (3:2).
ЭСК большинством голосов назвала ошибочным решение арбитра Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота армейцев после видеопросмотра.
По мнению членов комиссии, в моменте на 90+5-й минуте игры защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем.
