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Судейство

Сегодня, 17:56

ЭСК: Карасев верно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС оценили эпизод с неудалением защитника ЦСКА Мойзеса в матче против «Зенита» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В комиссии поддержали решение арбитра матча Сергея Карасева, который не стал удалять бразильца на 3-й минуте матча.

В ЭСК подчеркнули, что контакт между Мойзесом и полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном был кратковременным и в нем отсутствовала угроза безопасности для футболиста сине-бело-голубых.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия Мойзеса ЦСКА в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» Густавом Мантуаном серьезным нарушением правил и поддерживают решение ВАР не вмешиваться в эпизод из-за отсутствия критериев серьезного нарушения правил игры», — говорится в заявлении на сайте РФС.

В конце апреля ЭСК объявила, что Мойзеса ошибочно не удалили в матче со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре РПЛ. Тогда защитник армейцев сзади наступил на голеностоп форварда красно-белых Манфреда Угальде.

Ответный матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени. Победитель противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России.

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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