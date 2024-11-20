ЭСК: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в кубковой игре против «Ростова»

РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с неназначениями 11-метровых ударов в ворота «Спартака» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).

Решения комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 30-й и 49-минутах матча.

В первом моменте комиссия не обнаружила факта очевидного нарушения правил со стороны Руслана Литвинова в единоборстве за мяч с Николаем Комличенко, во втором — по мнению всех членов комиссии — действия Литвинова в единоборстве за позицию в собственной штрафной площади с Комличенко не являются очевидно наказуемыми.

Оба решения арбитра комиссия поддержала единогласно.