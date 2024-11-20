ЭСК: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в кубковой игре против «Ростова»

Судейство
Сегодня, 19:20
РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с неназначениями 11-метровых ударов в ворота «Спартака» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).
Решения комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 30-й и 49-минутах матча.
В первом моменте комиссия не обнаружила факта очевидного нарушения правил со стороны Руслана Литвинова в единоборстве за мяч с Николаем Комличенко, во втором — по мнению всех членов комиссии — действия Литвинова в единоборстве за позицию в собственной штрафной площади с Комличенко не являются очевидно наказуемыми.
Оба решения арбитра комиссия поддержала единогласно.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2