Судейство
Сегодня, 13:56
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Павла Кукуяна в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Динамо» (0:1, пенальти 3:4).
В ЭСК назвали ошибочным решение Кукуяна не показать вторую желтую карточку защитнику «Локомотива» Жерзино Ньямси на 70-й минуте встречи. Француз сфолил на форварде бело-голубых Константине Тюкавине.
Кроме того, комиссия поддержала решение Кукуяна об отсутствии второго предупреждения нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву в концовке игры.
«Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с ЦСКА. «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» в пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2