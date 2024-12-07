ЭСК: Кукуян ошибочно не удалил Ньямси в матче «Локомотив» — «Динамо» в Кубке России

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Павла Кукуяна в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Динамо» (0:1, пенальти 3:4).

В ЭСК назвали ошибочным решение Кукуяна не показать вторую желтую карточку защитнику «Локомотива» Жерзино Ньямси на 70-й минуте встречи. Француз сфолил на форварде бело-голубых Константине Тюкавине.

Кроме того, комиссия поддержала решение Кукуяна об отсутствии второго предупреждения нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву в концовке игры.

«Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с ЦСКА. «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» в пути регионов турнира.