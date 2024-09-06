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Судейство

Сегодня, 20:22

ЭСК назвала верным решение о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды матчей 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

В ЭСК назвали верным решением арбитра Александра Машлякевичав эпизоде с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых против махачкалинского «Динамо» (0:1).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Спартак» Даниил Хлусевич в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» Абакаром Гаджиевым совершил длительную задержку соперника, которая началась за пределами штрафной площади и завершилась в её пределах, где эта задержка очевидно повлияла на возможность продвижения нападающего к мячу», — говорится в тексте, опубликованном на сайте РФС.

Также в комиссии поддержали решение о неназначении пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Краснодаром» (1:0).

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)

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