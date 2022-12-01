ЭСК объяснила, почему Промеса следовало удалить в кубковом матче «Спартака» с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия РФС объяснила, почему нападающего «Спартака» Квинси Промеса следовало удалить в матче Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

По мнению комиссии, главный судья Владимир Москалев ошибочно не показал нидерландцу красную карточку.

«Судья ошибочно не удалил с поля Квинси Промеса после окончания основного времени матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя соперников, совершил действия в отношении футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля Промеса с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

При этом в ЭСК отметили, что Москалев правильно решил не удалять полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после окончания матча, а также верно показал красные карточки футболистам «Зенита» Малкому и Вильмару Барриосу.

По итогам заседания КДК РФС на 6 матчей Кубка России за участие в драке были дисквалифицированы Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все трое — «Спартак»). Комитет не стал применять никаких санкций к Квинси Промесу, несмотря на обращение «Зенита».