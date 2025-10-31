Видео
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

31 октября, 20:30

ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия РФС пришла к выводу, что арбитр Инал Танашев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 40-й минуте матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«Контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Наиля Умярова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Движение руки защитника было естественным и оправданным движением игрока при развороте своего тела. Со стороны игрока не было дополнительного движения руки к мячу», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

Также комиссия назвала правильным назначение 11-метрового в ворота «Динамо» после видеопросмотра на 77-й минуте матча.

«Защитник «Динамо» Аларкон Мендоса в единоборстве с игроком «Спартака» Никитой Массалыгой совершает фол по неосторожности. Он бьет по ноге соперника, который первым сыграл в мяч, влияя на возможность атакующего двигаться с мячом», — отмечается в мотивировке.

Игра команд прошла 21 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака».

Источник: https://rfs.ru/news/223334
  • vvi432

    Кадырова на них нет.

    31.10.2025

