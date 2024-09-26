ЭСК поддержала решение судьи удалить Гоцука в матче Кубка России с «Ахматом»

ЭСК РФС рассмотрела обращение «Пари НН» по поводу удаления защитника команды Кирилла Гоцука в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:2).

«Кирилл Гоцук толкнул в спину в собственной штрафной площади Момамеда Амина Талала, повлияв на возможность нападающего ударить по мячу. Из-за этого физического воздействия игрок «Ахмата» теряет баланс своего тела перед ударом по воротам. Учитывая тот факт, что у защитника не было попытки играть в мяч или единоборства за него, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и удалить с поля игрока «Пари НН» за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки единоборства за мяч в данном игровом эпизоде», — сказано в сообщении ЭСК, опубликованном на сайте РФС.

По итогам встречи грозненцы расположились на третьем месте в таблице группы С, набрав шесть очков. «Пари НН» замыкает квартет с одним баллом.