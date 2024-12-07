ЭСК поддержала решения Карасева в матче «Ростова» и «Спартака» в Кубке России

Судейство
Сегодня, 13:34
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Сергея Карасева в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» (2:1).
ЭСК единогласно поддержала решения Карасева о неназначении пенальти в ворота ростовчан на 48-й и 53-й минутах встречи. В первом случае ненаказуемым признали единоборство между Константином Кучаевым и Маркиньосом, а во втором — Ильей Жбановым и Кристофером Мартинсом.
«Ростов» по сумме двух встреч обыграл «Спартак» и встретится с «Зенитом» в полуфинале пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет с «Акроном» во втором этапе ? финала пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2