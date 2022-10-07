Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 12:01

ЭСК поддержала все решения Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
29 сентября. «Спартак» — «Зенит» (3:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила работу главного арбитра Виталия Мешкова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

ЭСК считает, что Мешков правильно не удалил полузащитника хозяев Наиля Умарова на 23-й минуте, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения в столкновении с Далером Кузяевым, рука Умярова была выставлена в сторону движения соперника. По мнению комиссии, Мешков должен был вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №18 Наилю Умярову за безрассудное поведение.

Также, по мнению ЭСК, Мешков правильно не удалил Квинси Промеса на 45-й минуте, так как в единоборстве с Родригао действия голландца не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, контакт открытыми шипами с телом соперника был произведен вскользь, без усилия и продавливания. Арбитр должен был вынести Промесу предупреждение за безрассудное поведение.

«Спартак» с 9 очками занимает первое место в группе B, «Зенит» с 3 очками — на третьей строчке.

Источник: https://rfs.ru/news/216834
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Forbes: Овечкин второй в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Рубин» ужасен и рискует остаться в первой лиге. Реальна ли отставка Слуцкого?
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за поздний выход команды на матч с «Зенитом»
Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после победы «Шинника» в матче Кубка России
«Всех все устраивает?!» Почему «Рубин» не может расстаться со Слуцким? Мнение Кузнецова
Кубок России, Путь регионов: «Рубин» проиграл «Волге» и другие матчи 4-го раунда
Ивахов — о победе над «Черноморцем: «Енисей» — клуб настоящих мужиков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ахмат» — «Ростов»: арбитр и ВАР правильно назначили пенальти. Их решение подтверждено как верное