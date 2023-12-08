ЭСК РФС: Левников правильно удалил защитника ЦСКА Мойзеса в матче с «Ростовом» в Кубке России.

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с удалением защитника ЦСКА Мойзеса в первом матче против «Ростова» (1:1) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 77-й минуте арбитр встречи Кирилл Левников показал бразильцу красную карточку за игру рукой. В комиссии поддержали решение Левникова.

«Мойзес нарушил правила, сыграв рукой. В его действиях были признаки лишения соперника явной возможности забить гол», — сказано в тексте решения на сайте РФС.

Ответный матч между ЦСКА и «Ростовом» в FONBET Кубке России пройдет в Москве 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.