ЭСК РФС поддержала судью кубкового матча «Краснодар» — «Крылья» после обращения департамента инспектирования РФС

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала правильным решение арбитра Павла Шадыханова засчитать взятие ворот команды «Краснодар» на 90+3-й минуте матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Крыльями Советов».

Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в этом эпизоде.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч в атакующей фазе команды «Крылья Советов», предшествующей взятию ворот соперника, между игроком этой команды Владимиром Писарским и игроком команды «Краснодар» Вячеславом Литвиновым нарушал правила именно игрок команды «Краснодар», совершив подкат на грани безрассудного, и после того, как арбитром был применен принцип преимущества, произошло взятие ворот. Комиссия единогласно считает действия судьи методически верными и поддерживает решение засчитать взятие ворот команды «Краснодар», — говорится в объяснении решения на сайте РФС.

Матч завершился победой «Краснодара» (2:2, пенальти — 3:0). «Краснодар» в первом этапе финала Пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».