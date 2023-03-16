ЭСК РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» (1:1) на 24-й минуте матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону. Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок команды «Урал» Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока атакующей команды «Спартака» Кристофера Мартинса в безрассудной манере.

Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства", — написано на официальном сайте РФС.

14 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» красно-белые сыграли вничью с «Уралом» в матче FONBET Кубка России. В составе команды Гильермо Абаскаля гол забил нападающий Квинси Промес. За екатеринбуржцев отличился полузащитник Юрий Железнов.