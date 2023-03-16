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Судейство

Сегодня, 19:21

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Мария Гусева
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
Фото ФК «Зенит»
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Экспертно-судейская комиссия РФС назвала ошибкой решение арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти за нарушение на форварде «Динамо» Константине Тюкавине на 62-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, 5:4 — пенальти).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади. Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности. Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле», — сказано в объяснении решения на сайте РФС.

Как сообщил глава судейского департамента РФС Павел Каманцев, из-за своей ошибки Евгений Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ.

Источник: https://rfs.ru/news/217676
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
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