ЭСК РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартак» — «Урал»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал для «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1).

«Спартак» обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры. Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движение руки, Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», — сказал Каманцев «СЭ».

На 24-й минуте главный судья матча Сергей Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. С той позиции, которую занимал арбитр, он не мог видеть всех деталей единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом. В похожей ситуации в матче «Спартака» и «Факела» пенальти в ворота красно-белых был назначен арбитром Владиславом Безбородовым после видеопросмотра.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.